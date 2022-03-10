Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı

10.03.2022 11:54
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Kovancılar'da 9, Sivrice'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 10, Adaklı'da 28, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Kiğı'da 2, Solhan'da 3, Yayladere'de 1, Yedisu'da 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

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Şırnak, Bingöl, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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