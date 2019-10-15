Son Dakika Haberleri: Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasındada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasındada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasındada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

54 dakika önce

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasındada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:49 Kaynak: İHA
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