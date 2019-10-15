Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasındada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...
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Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:49 Kaynak: İHA
Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken çalışmalar sürüyor.
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