Son Dakika Haberleri: Elazığ-Çemişgezek Arası Feribot Seferi Arttırıldı

Elazığ-Çemişgezek Arası Feribot Seferi Arttırıldı

12 dakika önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların sefer saatleri yeniden düzenlenerek sefer sayısı arttırıldı.

Elazığ-Çemişgezek Arası Feribot Seferi Arttırıldı, System.String[]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların sefer saatleri yeniden düzenlenerek sefer sayısı arttırıldı.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde yük ve yolcu taşıyan feribotların sefer saatlerinde 06 Nisan 2019 Cumartesi gününden itibaren yeni düzenleme yapıldığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek'ten saat 07.00'de, Elazığ'dan ise saat 07.30'da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek yakasından saat 23.00'a Elazığ yakasından ise saat 23.30'a kadar kesintisiz devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:28 Kaynak: İHA

Keban, Tunceli, Elazığ, Çemişgezek, Güncel
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