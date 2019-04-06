Elazığ-Çemişgezek Arası Feribot Seferi Arttırıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların sefer saatleri yeniden düzenlenerek sefer sayısı arttırıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotların sefer saatleri yeniden düzenlenerek sefer sayısı arttırıldı.



Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde yük ve yolcu taşıyan feribotların sefer saatlerinde 06 Nisan 2019 Cumartesi gününden itibaren yeni düzenleme yapıldığı belirtildi.



Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek'ten saat 07.00'de, Elazığ'dan ise saat 07.30'da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek yakasından saat 23.00'a Elazığ yakasından ise saat 23.30'a kadar kesintisiz devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız

Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu