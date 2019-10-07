Son Dakika Haberleri: Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi
Son Dakika Güncel Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi

Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi

1 saat önce

Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi, System.String[]

Elazığ- Çemişgezek arası feribot seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.


Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında Keban baraj gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların seferleri, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların sefer saatlerinde kış düzenlemesine gidildiği belirtildi.


Yapılan açıklamada, feribotların ilk seferine Çemişgezek ilçesinden saat 07.00'de başlayıp saat 23.00'a kadar her saat başı, Elazığ yakasından ise saat 07.30'dan başlayarak 23.30'a kadar seferlerin birer saat arayla devam edeceği aktarıldı. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını açıkladı
Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]