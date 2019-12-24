Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi - Son Dakika

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Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi
6 saat önce
Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildiORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildi
ORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.
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