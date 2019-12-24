Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi - Son Dakika

Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi

6 saat önce

Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildiORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildi

ORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi

Ceren Özdemir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
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