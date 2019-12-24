Elazığ ceren'i öldüren arduç, akıl sağlığı tespiti için elazığ'a getirildi - Son Dakika

Ceren'i öldüren Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a getirildi

ORDU'da üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i takip edip öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Van'dan, Elazığ'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.