Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1 - Son Dakika

Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1

6 saat önce

ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1.

ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1

Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-1

Recep Tayyip Erdoğan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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