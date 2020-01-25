Son Dakika › Güncel › Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-2 - Son Dakika
Elazığ cumhurbaşkanı erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-2
7 saat önce
ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölen anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı-2
Son Dakika Enkazdan çıkarılan annenin söyledikleri yürek yaktı: Çocuklarım çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı