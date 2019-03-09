Son Dakika Haberleri: Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

32 dakika önce

Bugün Elazığ'da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için binlerce kişi İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Bugün Elazığ'da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için binlerce kişi İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Elazığ'da partisinin düzenlediği mitinge katılacak. İstasyon Meydanı'nda yapılacak miting öncesi çok sayıda güvenlik gücü görev aldı. Mitinge gelenler tek tek aranarak içeri alındı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek ve dinlemek için alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle saatlerinde Elazığ İstasyon Meydanı'nda mitinge katılacağı ardından Diyarbakır'a geçeceği bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Elazığ, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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