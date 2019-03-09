Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor
32 dakika önce
Bugün Elazığ'da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için binlerce kişi İstasyon Meydanı'nda toplandı.
Bugün Elazığ
'da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı görmek için binlerce kişi İstasyon Meydanı'nda toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
bugün Elazığ'da partisinin düzenlediği mitinge katılacak. İstasyon Meydanı'nda yapılacak miting öncesi çok sayıda güvenlik gücü görev aldı. Mitinge gelenler tek tek aranarak içeri alındı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı görmek ve dinlemek için alana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle saatlerinde Elazığ İstasyon Meydanı'nda mitinge katılacağı ardından Diyarbakır
'a geçeceği bildirildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş
Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar