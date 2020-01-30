Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kira fiyatı artışına karşı araştırma ve soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kira fiyatı artışına karşı araştırma ve soruşturma başlattı - Son Dakika

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kira fiyatı artışına karşı araştırma ve soruşturma başlattı

6 saat önce

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş miktarda artış olması ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kira fiyatı artışına karşı araştırma ve soruşturma başlattı, System.String[]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş miktarda artış olması ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ELAZIĞ

Başsavcı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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