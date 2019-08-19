Son Dakika Haberleri: Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması

1 saat önce

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendini 'peygamber' ilan ettiği iddia edilen H.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması, System.String[]
ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendini 'peygamber' ilan ettiği iddia edilen H.D. hakkında soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da yaşayan H.D.'nin, kendisini 'peygamber' ilan ettiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü davem ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bazı haber sitelerinde 'Elazığ'da sahte peygamber iddiası' şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine, kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ'da Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir adreste, H.D. isimli şüpheli şahsın İslam'ın yüce değerlerini ve halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı, etrafına toplanan bir takım şahıslara kendisinin son peygamber olduğunu, peygamberler zincirinin son halkası olarak kendisini ilan ettiği yönündeki iddialar üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 677 Sayılı Yasa ve TCK'nun 216'ncı maddelerine muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:42 Kaynak: DHA
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