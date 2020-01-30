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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili...
6 saat önce
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır."
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum