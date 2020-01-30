Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili... - Son Dakika

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili...

6 saat önce

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı:

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır."

Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı
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