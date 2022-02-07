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Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

07.02.2022 09:08
Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin bulundukları araç, takibe alındı ve yol kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada poşete sarılı 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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