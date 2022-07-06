Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi

06.07.2022 22:02

Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi İnceler mevkiinde arabasıyla yoldan geçen vatandaş 1.5 metre uzunluğunda ki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika
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