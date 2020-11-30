Elazığ'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında M.E'nin Bingöl'den uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine şüphelinin içerisinde olduğu taksi durduruldu. Narkotik köpeği "Mişa"nın tepki vermesi üzerine takside şüpheliye ait poşet içerisinde 1 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.
M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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