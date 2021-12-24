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ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA

24.12.2021 13:14

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kent dışına uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelinin aracı, Palu ilçesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA
ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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