ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kent dışına uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelinin aracı, Palu ilçesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA 1 KİLO 700 GRAM ESRARA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika