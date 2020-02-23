Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 1 şüpheli yarım kilogram toz esrarla yakalandı.

Elazığ'da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı, System.String[]

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 1 şüpheli yarım kilogram toz esrarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattığı çalışma devam ediyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli A.D'nin uyuşturucu madde getireceği belirlenerek takibe alındı. Takibe alınan şahsın kullandığı araca Elazığ- Diyarbakır karayolunda operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken araçta yarım kilo toz esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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