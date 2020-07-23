Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün ile bazı malzemeler getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kaçak malzemelerin getirildiği aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada 1 ton 110 kilogram kıyılmış tütün, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 81 çift ayakkabı ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

"Türkiye'ye yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Kredi faizlerinin düşmesiyle haziranda konut satışları yüzde 210 arttı Alman kadının katil zanlısı ünlü hip hop şarkıcısından ilginç savunma: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü         
14:31
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi         
13:13
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi         
13:04
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi         
12:23
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü         
08:48
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı         
22:59
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı         
20:28
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 17:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei