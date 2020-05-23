Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı.

ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı. Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay, hastane yatırılarak, tedaviye alındı. Nurgül Kızılay'ın aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü