Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 10 Kişi Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Elazığ'da 10 Kişi Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı -Jandarma tarafından "kolay gelsin"diyerek suçüstü yakalanan şahıslar, 'kazı yapıyoruz' dediELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi yakaladı.

Elazığ'da 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
- Jandarma tarafından "kolay gelsin"diyerek suçüstü yakalanan şahıslar, 'kazı yapıyoruz' dedi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi yakaladı. Jandarma tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "ne yapıyorsunuz" sorusuna ise 'kazı yapıyoruz' diye cevap verdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Gürpınar Mahallesinin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığı tespit edilerek takibe alındı.Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "ne yapıyorsunuz" sorusuna ise 'kazı yapıyoruz' diye cevap verdi.
Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma,murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi.
Şüpheliler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa
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