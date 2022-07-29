İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü , il merkezinde farklı tarihlerde 4 ayrı adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, şüphelinin 7'si hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydı bulunan E.T. (23) olduğunu tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika

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