Elazığ'da 100 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 500 karton içerisinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 500 karton içerisinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelendiği bir şahsın kargo firmasından aldığı kolileri iş yerinde açarken denetleme yaptı.Ekiplerin yaptığı kontrolde kolilerde bulunan 500 karton içinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.



İşyerindeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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