Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 100 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da 100 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

7 dakika önce

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 500 karton içerisinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da 100 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 500 karton içerisinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelendiği bir şahsın kargo firmasından aldığı kolileri iş yerinde açarken denetleme yaptı.Ekiplerin yaptığı kontrolde kolilerde bulunan 500 karton içinde 100 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İşyerindeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:27 Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa
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