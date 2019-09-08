Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ- Diyarbakır polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada elektrik kablosu makarası içine gizlenmiş vaziyette 100 karton kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
HDP il binası önünde günlerdir eylem yapan anne yorgun düşünce beton zeminde uyudu Cumartesi Anneleri, HDP binası önünde oturan annelere seslendi: Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan ülkeyi yönetenlerdir Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor