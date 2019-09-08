Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi
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Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Elazığ'da 100 karton kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da 100 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ- Diyarbakır polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada elektrik kablosu makarası içine gizlenmiş vaziyette 100 karton kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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