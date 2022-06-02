Elazığ'da 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Hayvan Salım Programı" kapsamında 1000 kınalı keklik doğaya salındı.

1000 kınalı keklik, program kapsamında araçlarla Kuşçu köyü kırsalına taşındı.

Vali Ömer Toraman'ın da katılımıyla kafeslerdeki kınalı keklikler doğaya bırakıldı.

Programda, Kaymakam Hasan Akbulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, kurum amirleri ve çalışanlar da yer aldı.