Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 104 Yaşındaki Kişi Yaşamını Yitirdi

Elazığ'da 104 Yaşındaki Kişi Yaşamını Yitirdi

57 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde 104 yaşındaki Mehmet Ak, yaşamını yitirdi.

Elazığ'da 104 Yaşındaki Kişi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde 104 yaşındaki Mehmet Ak, yaşamını yitirdi.

Keban ilçesinin Akçatepe köyünde yaşayan, 13 çocuğu, 53 torunu, 105 torununun çocuğu ve 20 de torununun torunu bulunan Ak, hayatını kaybetti.

Ak'ın cenazesi Akçatepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Mehmet Ak, Keban, Elazığ, Kültür Sanat
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