Elazığ'da 104 Yaşındaki Kişi Yaşamını Yitirdi
57 dakika önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde 104 yaşındaki Mehmet Ak, yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 104 yaşındaki Mehmet Ak, yaşamını yitirdi.
Keban ilçesinin Akçatepe köyünde yaşayan, 13 çocuğu, 53 torunu, 105 torununun çocuğu ve 20 de torununun torunu bulunan Ak, hayatını kaybetti.
Ak'ın cenazesi Akçatepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50 Kaynak: AA
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