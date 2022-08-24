Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

24.08.2022 15:36
Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 105 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 105 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1276 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 98 araç kontrol edildi ve 131 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, kaybolan 3 kişi bulundu.

Uygulamada, 2 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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