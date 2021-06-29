Elazığ'da 1080 deprem konutu için kura çekildi - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için 3 farklı lokasyonda inşa edilen 1080 konut için kura çekimi yapıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 1080 hak sahibi için İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, devletin depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için 1,5 yılda önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Yırık şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada konutların 3'te 2'sini bitirmek suretiyle vatandaşlarımıza veriyoruz. Beldelerde ve köylerde hak sahibi olan, rezerv alanlarda yerinde yer seçimi mümkün olmayan vatandaşlarımızın merkezi alanlarda konut talebini aldık. Bugün Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen'deki konutlarımız için 1080 hak sahibimizin kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe diğer inşaatlarla ilgili eksikler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler hızlı bir şekilde giderilerek vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz."