1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpek "Nina"nın tepki vermesi üzerine evin çatı katında yapılan aramada, 1082 uyuşturucu hap, 4 gram esrar ve 12 bin 550 lira sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.