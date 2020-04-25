Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı - Son Dakika

Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 apartmanda başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 apartmanda başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kentin çeşitli mahallelerinde bulunan 11 apartman karantina alındı. 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 apartmanda karantina uygulamasının sona erdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez muhtelif mahallelerinde karantina altında bulunan 11 apartmanda başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri kaldırılmıştır."


Koronavirüs, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:43 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi         
22:15
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti         
21:44
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 22:32:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]