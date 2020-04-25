Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 apartmanda karantina uygulamasının sona erdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

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