Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika

Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın enkazı kaldırılıyor.

Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor, System.String[]

Elazığ'da yaşanan depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın enkazı kaldırılıyor.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Mustafa Paşa Mahallesinde 5 katlı 2 bina yıkılmıştı.Bir birine çok yakın olan 2 binada arama ve kurtarma çalışmaları sona erdi. Bunun üzerine Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alanda yaptığı inceleme sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıklamasının ardından Mustafa Paşa Mahallesine iş makineleri getirildi. Depremde yıkılan ve 1 kişinin sağ, 7 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı Aykent Apartmanının enkazı, iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı. Binanın yıkılmayan ve tehlike oluşturulan kısımları, bina yıkım makası ile kesilerek boş alana taşındığı bildirildi.

Aykent Apartmanının ardından aynı yerde bulunan 13'ü sağ, 4 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı Kalay Apartmanında da enkaz kaldırma çalışması yapılacağı öğrenildi.

(İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]