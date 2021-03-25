Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı
25.03.2021 11:05
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçelerine bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçelerine bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Baskil ve Sivrice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, çalışma başlattı.
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