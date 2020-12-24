Elazığ'da "11. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika

Elazığ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Geleneksel olarak düzenlenen, "tarım ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen her bir fotoğrafta emeğin olduğunu belirterek, bu çalışma ile tarım üreticilerinin sahada verdikleri mücadeleyi bir nebze de olsa anlatmanın amaçlandığını söyledi.

Farkındalık oluşturarak vatandaşların üretim anlamında neler yaşadığının, üretilen ürünlerin ne zorluklarla üretildiğinin gösterilmesi amacıyla serginin her yıl düzenlendiğini kaydeden Abbasoğlu, "Serginin bu yıl konusu, su. Bu konuda sıkıntılı süreç geçiriyoruz. İnsanlarımıza da suyun kıymetini bir şekilde anlatmak için su temalı çalışma yapıldı. İnşallah bu konuda farkındalık oluşmuş olur." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da insan emeğinin, tarımın, toprağın, alın teri ile yapılan işlerin fotoğraflandığı bir serginin açılışını yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl yaklaşık 7 bin 800 eserle yarışmaya katılım sağlandığını bildiren Karahan, "Buna 1800 civarında kişi katıldı. Bunların içinde 120 eser sergilenmeye değer görüldü. 15 eser de ödüle layık görüldü. Sergiye layık görülen 120 eser, Türkiye'nin 81 ilinde sergiye açıldı. Bugün de Elazığ'da sergimizin açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

Sergi 3 gün açık kalacak.