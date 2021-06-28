Elazığ'da 11 yaşındaki "distoni" hastası çocuğa, lokal anestezi ile beyin pili takıldı - Son Dakika

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk ve ekibi, distoni (hareket bozukluğu) hastası 11 yaşındaki çocuğa lokal anestezi ile beyin pili taktı.

Muş'ta yaşayan ve doğuştan distoni hastası olan 11 yaşındaki Hüseyin Yiğit Tosun, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde lokal anestezi ile ameliyat edilerek takılan beyin pili sayesinde sağlığına kavuştu.

Hasta çocuğun ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası harekat kabiliyeti çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Öztürk, AA muhabirine, hastanelerinde ilk defa küçük yaşta bir hastaya uyanık bir şekilde beyin pili taktıklarını söyledi.

Hastanın, uzun yıllar distoni hastalığı denen kollarda, bacaklarda bükülmeler, kıvrılmalar, istem dışı kasılmalarla hayatına devam ettiğini anlatan Öztürk, "Bu hastaya tabi uzun dönem boyunca çeşitli ilaçlar uygulamalar yapıldı. Ancak distoni hastalarının büyük bir kısmında ilaçlar maalesef yeterli etkinlik oluşturmuyor. Bu nedenle de biz hastamıza merkezimizde beyin pili ameliyatı uyguladık." dedi.

"Hastanın uyanık bir şekilde ameliyat edilmesi gerekiyor"

Öztürk, beyin pili ameliyatlarındaki en önemli konunun hastanın uyanık bir şekilde ameliyat edilmesi olduğunu dile getirdi.

Bu sayede ameliyat esnasında beynin ilgili bölgelerine yerleştirilen kabloların doğru yerde olup olmadığını kontrol edebildiklerini aktaran Öztürk, "Uyanık olarak yapıldığında pili geçici olarak çalıştırılıyor ve etkin bir ameliyat yapıp yapmadığımız ön plana çıkıyor. Elbette ki çocuk hastaların uyum sorunu olabiliyor. Ancak hastamızın dirayetli ve cesur olmasından dolayı ilk defa bu yaştaki bir hastaya beyin pili ameliyatı yapıldı." diye konuştu.

Beyin pili ameliyatının çok yüksek riski olmadığını anlatan Öztürk, hastanın ameliyattan bir gün sonra normal hayatına dönebildiğini kaydetti.

Ameliyattan iki gün sonra beyin pilini çalıştırdıklarını, hastanın vücudundaki bükülmeler, kıvrılmalar ve kasılmaların çok etkileyici bir şekilde gerilediğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Beyin pili ameliyatını daha çok Parkinson hastalığında kullanıyoruz. Ama bunun ötesinde distoni dediğimiz bu kasılma durumunda kullanıyoruz. Distoni hastalığında ise genellikle çocuk yaşta tanı konulur ve ilerleyen yaşlarda genellikle hastalar tedavi için başvurur. Bizim hastamız bu olay hakkında farkındalığı olan nörologlar tarafından takip ediliyordu. Hasta bizim merkezimize yönlendirildi. ve ilk defa 11 yaşında bu kadar küçük bir hastada uyanık bir beyin pili ameliyatı yapıldı. Genellikle çocuk hastalar uyum sorunu yaşadığımız hastalarımızdır. Ancak bizim ameliyat etmiş olduğumuz hastamız gayet uyumlu bir hastaydı. Ameliyatta her hangi bir sorun yaşamadan yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyattı. Ameliyatın başından sonuna kadar hastamızın uyanık olmasıyla beraber başarıyla tamamladık."