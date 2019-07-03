Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 110 kursiyere sertifikaları verildi
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Elazığ'da 110 kursiyere sertifikaları verildi

2 saat önce

Elazığ'da eğitimlerini tamamlayan 110 kursiyere sertifikaları verildi.

Elazığ'da 110 kursiyere sertifikaları verildi, System.String[]
Elazığ'da eğitimlerini tamamlayan 110 kursiyere sertifikaları verildi.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Diksiyon ve Güzel Konuşma, İngilizce Dil Eğitimi ile El Sanatları kurslarında eğitim alan 110 kursiyer, eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından verildi.

EBEGEM çatısı altında verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehirlerin büyümesinde ve gelişmesinde en önemli unsurların başında nitelikli insan gücünün oluşumuna katkı sağlamak gelir. EBEGEM bu noktada çok kıymetli bir misyon üstlenmiştir. Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden ve farklı eğitim imkanları sunan EBEGEM çatısı altında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle donanımlarını arttırarak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlıyor. Geleceklerine yatırım yapıyor ve meslek sahibi oluyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza verdiğimiz destek, şehrin geleceğine verilir. Biz buna inanıyoruz. Bu anlayışla da eğitimlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
Bilgisayar, Ekonomi, Elazığ, Güncel
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