Elazığ'da 114 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle ders başı yaptı

ELAZIĞ - 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan karnesiz ara tatilin bitmesiyle Elazığ'da 114 bin 354 öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler, 18 Kasım'da başlayan ilk karnesiz ara tatilin bugün bitmesiyle ders başı yaptı. 114 bin 354 öğrencinin bulunduğu Elazığ'da öğrenciler 9 günlük tatili hem dinlenerek hemde çeşitli etkinliklere yaparak geçirdi. Bugün ders başı yapan öğrenciler arkadaşları ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatili geçirdiklerini belirten Sınıf Öğretmeni Semra Erbek, "Bu gün ilk gün çocuklar ile ilk dersimiz. Çocuklara bu tatil çok faydalı olmuş. Çocuklarımız okula dinlenmiş bir şekilde geldiler. Hepsi dinlenmiş, kitap okumuşlar, aileleri ile zaman geçiren, başka şehirlere giden olmuş. Çocuklar okulu özlemişler bu kadar arkadaşı bir arada bulmak çok zor. 3'üncü sınıf oldukları için birbirlerine çok alışıklar. Birbirlerini çok özlemişler dışarı çıkıp oynamak istiyorlar. Bu tatil çocuklara yaradı" dedi.

Kitap okuyup sinemaya gittiğini belirten öğrencilerden Zeynep Gündoğdu, "Ailemle zaman geçirdim. 9 gün tatil yaptım. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi özledim"ifadelerini kullandı.

Tatilde kuzenlerini gördüğünü anımsatan öğrencilerden Beyza Gül Özbay ise, ilk kez olan tatilin kendisi için güzel geçtiğini, okul ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok özlediğini aktardı.

Ara tatilde kitap okuyup ailesi ile zaman geçirdiğini dile getiren Yağız Uyan ise, okulda tekrar öğretmeni ve arkadaşlarıyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.