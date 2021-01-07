Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ depremi sonrası Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 1. etapta 146 konutun yapımı tamamlandı. Mahallede hak sahibi olan 117 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde 1. etapta yürütülen 146 konutun yapımı daha tamamlandı. Mahallede hak sahibi 117 depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 3. noter Havva Kaya başkanlığında Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu.

Kentte daha öncede Sürsürü Mahallesi'nde 179, Yazıkonak beldesinde 381, Karşıyaka Mahallesi'nde 439, Akçakiraz beldesinde 111, Gümüşkavak Mahallesi'nde 42, Aksaray Mahallesi'nde 299 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenmişti.

Vali Yırık: "Devletimiz güvenle yaşanacak konutlar yaptı"

Tüm biten konutları zaman kaybetmeksizin hak sahiplerine teslim etmeye devam ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Haftaya inşallah Bızmışen'deki 781 konutun kurasını çekeceğiz. Bugün itibariyle 117 hak sahibimize dağıtımı yapılmak üzere Abdullapaşa 1. Etap konutların kurasını çekiyoruz. 117 hak sahibimiz var, 147 konutumuz var. Bunlardan biri görevli konutu var yani 146+1'dir. Deprem gibi bir genel durumu etkileyen afeti yaşayan vatandaşlarımız, gerek sosyal gerek ekonomik gerekse diğer yönlerden mağduriyetine rağmen devletine olan sadakati, vatanperverliği sayesinde bu çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesine ve bitmesine büyük katkı sağlamıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimiz de insanımızın içerisinde müreffeh bir şekilde hayat süreceği, güvenle yaşayabileceği konutlar yaptı. Çevresi, donatı, sosyal alanları ve imkanları ile güzel konutlar bitti. Vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın hepsi TOKİ'nin son yıllarda yapmış olduğu modern ve dünyada benzeri olmayan böylesine güzel konutları üreterek vatandaşımızın hizmetine sundu. Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ