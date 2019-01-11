Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 118 Köy Yolu Açıldı, 109'unda Çalışma Sürüyor

Elazığ'da 118 Köy Yolu Açıldı, 109'unda Çalışma Sürüyor

1 saat önce

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 118'i açıldı, 109'unda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da 118 Köy Yolu Açıldı, 109'unda Çalışma Sürüyor, System.String[]
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 118'i açıldı, 109'unda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kentte ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. 3 gün önce yoğun kar yağışı nedeniyle kent gelinde 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmada 118 köyün yolu açıldı. Halen kapalı bulunan 109 köy yolunun açılması için çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kar nedeniyle şuanda merkezde 5, Alacakaya'da 2, Arıcak'ta 5, Baskil'de 7, Maden'de 11, Karakoçan'da 18, Keban'da 2, Kovacılar'da 20, Palu'da 19, Sivrice'de 20 olmak üzere toplam 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Kar, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keban Baraj Gölü'nde Yakalanan Dev Turna Balığını Görenler Şaşkınlıktan Gözlerine İnanamadı Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:06:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 118 Köy Yolu Açıldı, 109'unda Çalışma Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]