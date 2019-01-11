Elazığ'da 118 Köy Yolu Açıldı, 109'unda Çalışma Sürüyor
1 saat önce
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 118'i açıldı, 109'unda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Elazığ
'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 118'i açıldı, 109'unda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kentte ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. 3 gün önce yoğun kar yağışı nedeniyle kent gelinde 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmada 118 köyün yolu açıldı. Halen kapalı bulunan 109 köy yolunun açılması için çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği öğrenildi. Kar
nedeniyle şuanda merkezde 5, Alacakaya
'da 2, Arıcak
'ta 5, Baskil
'de 7, Maden'de 11, Karakoçan
'da 18, Keban
'da 2, Kovacılar'da 20, Palu
'da 19, Sivrice
'de 20 olmak üzere toplam 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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