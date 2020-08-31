Elazığ'da 1188 sikke ve bronz objeyi satmak isteyen iki kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da Roma dönemine ait 1188 sikke ve pipo, yüzük benzeri bronz objeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.Ö. ve C.B'nin sikke satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekibi, A.Ö. ve C.B. ile irtibat kurdu.

Jandarma kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada Roma dönemine ait 1161 sikke ile 27 pipo, yüzük ve ok ucu benzeri bronz obje ele geçirildi.

Üzerinde insan, hayvan ve kral figürleri bulunan sikkeler ile bronz objeler Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.