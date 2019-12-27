Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi - Son Dakika
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Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı meydana geldi.

Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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