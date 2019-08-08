Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın

56 dakika önce

Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın, System.String[]
Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 170'inci Sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği, ancak çatının kısmen zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maaşını alamadı, restoranı yaktı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:29:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]