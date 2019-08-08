Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın
56 dakika önce
Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi
170'inci Sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği, ancak çatının kısmen zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
Maaşını alamadı, restoranı yaktı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü