Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi - Son Dakika

Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken,12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün saat 20.53 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 5.0'lık depremin ardından peş peşe artçı depremler devam etti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, son 12 saat içinde biri 5.0, 4'ü 3.1 ile 3.7 arasında değişen diğerleri 1.1 ile 2.5 arasında olan toplamda 55 deprem meydana geldi.

24 Ocak'ta 6.8'lik deprem meydana gelen Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü.