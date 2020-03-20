Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi - Son Dakika

Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi

7 saat önce

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.

Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi, System.String[]

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 20.53'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. 5.0'lık depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre son 12 saat içinde biri 5.0, 4'ü 3.1 ile 3.7 arasında değişen, diğerleri 1.1 ile 2.5 arasında olan toplam 55 deprem meydana geldi.


24 Ocak'ta 6.8'lik deprem meydana gelen Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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