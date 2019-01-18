Elazığ'da 124 Bin Öğrenci Karne Aldı

Elazığ'da 124 bin öğrenci karne aldıELAZIĞ - Elazığ'da 124 bin 378 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Elazığ'da 124 bin öğrenci karne aldı



ELAZIĞ - Elazığ'da 124 bin 378 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının yarı yılı tamamlandı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. Şehit Cüneyit Bankur İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, takdir ve teşekkür belgeleri alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfları olanlar üzüntü yaşadı. Elazığ genelinde 9 bin 152 öğretmenin olduğu 498 okulda 124 bin 378 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Karne dağıtım töreninde ise 'Herkes Kitap Okuyor' projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karnelerin ve tatilin tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Vali Vekili Mustafa Gül, "2018-2019 Eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdik. Şuan bir okulda karne verme törenine iştirak ettik. İlk dönem bittiği için bütün öğrencilere hayırlı ve güzel bir 15 tatil diliyorum. 15 tatilde biraz ders ortamında uzaklaşmalarını ve biraz da sosyal aktivitelerde vakit geçirmelerini diliyorum. Aileler de son sınıfta olan öğrenciler sınava hazırlandıkları için ders çalışacaklar. Onlar istisna sürede, diğer öğrenciler de televizyon, internet, telefon ve sosyal medya gibi şeylerden biraz uzak tutsunlar. 15 tatilde biraz daha sosyal hayattan ziyade gerçek hayatın içerisinde çocuklarımızı sokmalarını istirham ediyorum" dedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini bitirdiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, " İş adamları ve okul idaresi ile birlikte en çok kitap okuyan öğrencilerimiz ödüllendirildi. Bu da bizi gururlandırdı. Sömestr tatilinde öğrencilerin çok kitap okumasını istiyorum. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif etkinliklere de mutlaka bulunmaları gerekmektedir. Öğrencilerimize velileriyle güzel tatil geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zehra Nurşah Çakmak ise, "Tatilde memleketim olan Tokat'a gideceğim. Orada kuzenlerim var, onlarla oyun oynayacağım. Kitap okuyacağım. Test çözeceğim. Sonra tekrar buraya geleceğim" ifadelerini kullandı.

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