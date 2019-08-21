Elazığ'da "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi"

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi"yle yatırımcıya hibe desteği sağlanacak.



Kültür Park Mamurat'üz Aziz Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, kırsal ekonomik yatırımların desteklenmesi programı çerçevesinde bugüne kadar Elazığ'da 130 civarında proje kapsamında 48 milyon liralık yatırıma 20 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirtti.



Bakanlık tarafından 2006 yılından beri uygulanan proje desteklerinin yatırımcıya, üreticiye ve çiftçiye cansuyu verdiğini ifade eden Karahan, şunları söyledi:



"30 Eylül'e kadar sürecek olan 13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı bu desteklerden ve fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar desteklediğimiz projelerden daha fazlasını sadece 13. etapta desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibe desteği küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü bugün üst limiti 2,5 milyon lira olan projelerde yarısını bizler hibe olarak destek veriyoruz. Yatırımcılarımızın ciddi manada zorluklar yaşadığı bu dönemde bu tür hibelerin bir cansuyu olduğunu ve yatırımcıyı cesaretlendirdiğini hepimiz biliyoruz."



Elazığ'ın, toprak yapısı ve ekolojisiyle tam bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Bugün üretim potansiyeline baktığımız zaman 286 bin hektar tarım arazisi, 225 bin hektar çayır mera alanı, yaklaşık 700 bin civarındaki küçükbaş, 170 bin civarındaki büyükbaş hayvan varlığı, dönemlik 5,5 milyon kapasiteli kanatlı sektörü, yıllık 60 bin ton civarında taze kayısı üretimi, yıllık 85 bin ton civarında üretimini gerçekleştirdiğimiz üzümü, gezin fasulyesi, çileği, Şavak tulum peyniri gibi bir çok konuda öncülük yaptığımız ürünlerle ciddi manada tarımsal potansiyele sahibiz. Bizler de bakanlığımızın ve hükümetimizin vermiş olduğu destekler ile sahip olduğumuz bu potansiyeli daha iyi bir noktaya taşımak, geliştirmek, günün teknolojisi ile birleştirmek ve özellikle ürettiğimiz ürünleri işlenmiş, katma değeri yüksek ihracata konu olabilecek ürünler haline getirebilmek için bu destekleri yatırımcılarla buluşturuyoruz."