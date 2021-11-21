ELAZIĞ'DA '13'ÜNCÜ ULUSLARARASI ÇAYDAÇIRA FİLM FESTİVALİ'NDE 6 FİLM ÖDÜL ALDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13'ncüsü ödül töreni ile sona erdi. Törende dereceye giren 6 film ödüle layık görüldü.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13'ncüsü ödül töreni ile sona erdi. Törene AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve vatandaşlar katıldı. Törende sinevizyon gösterisinin ardından film yarışmasının jüri ekibine plaket verildi. Daha sonra dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi. Törende en iyi senaryo ve en iyi film ödülünü 'Bilmemek' filmi, en iyi müzik ödülünü 'Ölü Ekmeği' filmi, En iyi yönetmen ve görüntü yönetmeni ödülünü 'Çatlak' filmi, en iyi erkek oyuncu ödülünü 'Kumbara' filmi, en iyi erkek oyuncu Jüri özel ödülünü 'Bilmemek' ve 'Konuk' filmleri ile en iyi kadın oyuncu ödüllerini ise 'Bilmemek' filmi ve 'Koridor' filmi aldı.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, "Film festivalimiz 17 Kasım akşamı güzel bir organizasyonla başladı. Elazığ'a 5 gün içerisinde çok değerli katkılar oldu. Misafirlerimiz, oyuncu arkadaşlarımız, yönetmenlerimiz ve yapımcılarımız aramızda. Film festivali yaparken onlara her zaman ihtiyacımız oldu çünkü onlar bizim ilimiz için çok önemli bir kültür ateşeleri. Gittikleri zaman ilimizi anlatacaklar, belki projelerini Elazığ'da gerçekleştirmek üzere ilimizin protokolü ile beraber hareket edecekler, çünkü her şey Elazığ için diyoruz" dedi.