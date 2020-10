Elazığ'da 130 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Hollanda Türk Federasyonu, Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nca 'Elazığ'da engelleri kaldırıyoruz' projesi kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi engellilere 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye verildi.

'Elazığ'da engelleri kaldırıyoruz' projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı iş birliği ile daha önceden tespit edilen engellilere, 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye düzenlenen törenle verildi. Elazığ Gençlik Merkezi futbol sahasında düzenlenen tören koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Tahsin Çetinkaya, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimiz için getirmiş olduğumuz 80 akülü araç ve yetişkin tekerlekli sandalyeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hedefimiz bir nebze de olsa engelli vatandaşlarımıza sürdürülebilecek bir ortamı sağlamak, empati yapmak ve onlarla beraber olmak" dedi.

'KİMSE ENGELLİ OLMAYI SEÇMEMİŞTİR'Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Çiçek de hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan yardımların engellilere ulaştırıldığını ifade ederek, "Engelli olmak, yaşamın her alanında zordur. Bulunduğumuz her alanda engelli vatandaşlara yardımcı olmak, insanlığın asıl görevidir. Kimse engelli olmayı seçmemiştir ve bunun yanı sıra her sağlıklı birey bir engelli adayıdır" diye konuştu.Yeni araca ihtiyacının olduğunu ve yeni aracına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getiren 13 yaşındaki Demet Kagır da şunları kaydetti:

"Yürüyemiyorum. Ayağım dönüktü, düzelttiler. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bu araç işime çok yaradı. Böyle bir arabam olduğu için çok mutluyum. İhtiyacım vardı."