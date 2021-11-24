Elazığ'da 130 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 130 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda araçta yapılan aramada, poşetlere sarılı piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.A., hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ