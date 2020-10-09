Elazığ'da '14. Bağ Bozumu ve Orcik' festivali - Son Dakika

Elazığ'da '14. Bağ Bozumu ve Orcik' festivali

ELAZIĞ - Elazığ'ın Hoşköy Köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında 14. 'Orcik Festivali ve Bağ Bozumu' şenliği düzenlendi.

Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '14. Orcik Festivali ve Bağ Bozumu' merkeze bağlı Hoş Köyü'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlikte kurulan stantları gezen katılımcılar, üzümden yapılan ürünleri inceledi, bağ bozumuna katıldı.İl protokolü ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü orcik (cevizli sucuk)yaptı.

Düzenlenen etkinliğe Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ile Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,kurum kuruluş müdürleri ile çiftçiler katıldı.

"Elazığ, Türkiye'de 120 bin ton üzüm üretimi ile önemli sıralarda"

Elazığ'ın bir çok ürün yetiştirme ve üretmede potansiyeli olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Geleneksel olarak yapılan bağ bozumu ve sonrasında orcik yapımı festivalindeyiz. Bu yıl 14'üncüsünü icra ediyoruz. Elazığ, Türkiye'de 120 bin ton üzüm üretimi ile önemli sıralarda. Üzümü üretiminden sonra da bağ bozumundan sonra da kurumuş cevizlerin ipe dizilmesi, sonrasında boğazkere, kırmızı üzüm, öküz gözü gibi yaklaşık 8-9 tür üzümün şiresinin kaynatılmasıyla ve ipe dizilen cevizlerin bulamaca batırılmasıyla yapılan orciğin geleneksel etkinliğindeyiz. Sadece orcikle değil, orciğin yanında Elazığ'da Gezin fasulyesi, Ağın leblebisi, badem, Şavak tulum peyniri, gibi bir çok ön planda olan ve önemli bir üretim potansiyeline sahip tahıl ürünlerini üreten bir iliz" dedi.

"Orciğimiz, Türkiye'de tescilli bir lezzet"

Orcik'in Elazığ'a has bir lezzet olduğunu dile getiren Vali Yırık, "İnsanımız bu orciğin enerjisinden enerjisini alıyor. Orciğin sıcaklığından sıcaklığını alıyor. Yine üzümün tadından da tadını alıyor. Ben burada orcik yapmak suretiyle geçimlerini temin eden ilimizde tarımımıza katkı veren tüm çiftçilerimizin bağ bozumunun bereketli olmasını diliyorum. Bu vesile ile geçimlerini sağlayan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Orciğimiz gerçekten Türkiye'de tescilli bir lezzet. Bugün gördük ki hakikaten orcik sadece şireden yapılan bir yiyecek değil, özelliği olan üzüm türlerinin şiresinden yapılan bir lezzet. Orcik denilince akla gelen vilayet Elazığ, işte burada gördüğünüz üzüm türleri" diye konuştu.

Program katılan diğer katılımcıların konuşması sonrasında, etkinliğin düzenlendiği bağın sahibine plaketi verildi.