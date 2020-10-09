14. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali - Son Dakika

Elazığ'da 14. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali gerçekleştirildi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgede üzüm yetiştiriciliğinin merkezi konumunda olan Hoş köyünde düzenlenen festivalde, yerli üzüm türleri tanıtıldı ve lezzetiyle adından söz ettiren orcik yapıldı.

Festival kapsamında Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve protokol üyeleri, bağ bozumu yaparak üzüm topladıktan sonra ipe dizilmiş, kurutulmuş cevizleri, üzüm şırasına batırarak orcik yaptı.

Vali Yırık, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'ın 120 bin ton üzüm üretimiyle Türkiye'de önemli sıralarda olduğunu söyledi.

Üzüm üretiminin yanı sıra orcik yapımında da Elazığ'ın söz sahibi bir şehir olduğunu belirten Yırık, "Orciğimiz gerçekten Türkiye'de tescilli bir lezzet. Bugün gördük ki hakikaten orcik sadece şireden yapılan bir yiyecek değil, özelliği olan üzüm türlerinin şiresinden yapılan bir lezzet. Orcik denilince akla gelen vilayet Elazığ." dedi.

Yırık, Elazığ'ın sadece orcikle değil, birçok tarım ürünüyle de önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı.

Elazığ insanının çalışkan, güler yüzlü ve sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Yırık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü vatandaşımızın bu sahip olduğu meziyetlerin de bahsettiğimiz orcik gıdasından, üründen kaynaklandığını kolayca görebiliriz. İnsanımız bu orciğin enerjisinden enerjisini alıyor. Orciğin sıcaklığından, sıcaklığını alıyor. Yine üzümün tadından da tadını alıyor. Ben burada orcik yapmak suretiyle geçimlerini temin eden, ilimizde tarımımıza katkı veren tüm çiftçilerimizin bağ bozumunun bereketli olmasını diliyorum. Bu vesile ile geçimlerini sağlayan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da geleneksel olarak düzenledikleri festivalle, kaliteli orcik ve üzümü tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

Festival kapsamında üzüm üreticilerine gayretli çalışmalarından dolayı plaket verildi, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin kaya tarafından da ceviz üreticilerine ceviz kırma makinesi hediye edildi.

Salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen festivale, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kurum müdürleri, üzüm üreticileri ve davetliler katıldı.