Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği mahallenin son hali görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği mahallenin son hali görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği mahallenin son hali görüntülendi

6 saat önce

Elazığ depreminde 2 binanın çöktüğü ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 270 ev yıkıldı.

Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği mahallenin son hali görüntülendi, System.String[]

Elazığ depreminde 2 binanın çöktüğü ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 270 ev yıkıldı. Yıkım yapılan alanın büyüklüğünü havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, en büyük hasarı gören yerlerden Mustafapaşa Mahallesi'nde ise bugüne kadar 2 bin 270 evden oluşan 270 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yapıldığı bölgede ise yeni konutlar yapılması için temel kazı çalışmalarına start verildi. 5 gün önce biten hasarlı yapılarla ilgili itiraz sürecinde, gelen başvuruların incelenmesinin ardından ağır hasarlı yapılarla ilgili yıkımların süreceği bildirildi.


Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakmak, "Deprem yaklaşık 45 gün önce oldu. Depremde de en büyük darbeyi Mustafapaşa Mahallesi aldı. 270 tane bina yıkıldı, yani 2 bin 270 daire ediyor. Yıkımlar halen de devam ediyor. Bu sayı 2 bin 500'e de çıkabilir. Bilindiği gibi büyük bir alan içerisinde yıkımlar hala devam ediyor. Bu ayın 30'unda kaç binanın yıkılacağı belli olacak" dedi.


200'e yakın yıkılacak bina daha olduğunu aktaran Çakmak, halen ağır ve orta hasarlı binalar olduğunu, onların tespitinin sürdüğünü aktardı. - ELAZIĞ

Mustafapaşa, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:17 Kaynak: İHA

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