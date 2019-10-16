Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı
Son Dakika Güncel Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

46 dakika önce

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı, System.String[]

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Karakoçan, Kovancılar, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.


Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
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