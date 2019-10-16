Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı
46 dakika önce
ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Karakoçan, Kovancılar, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.
ABD'de yaşayan Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi